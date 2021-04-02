В Киеве в Бабьем Яру появится уникальная синагога. Фото

В Бабьем Яру уже в апреле 2021 откроют новый объект – символическую синагогу под открытым небом и место для молитвы.

Об этом сообщили в пресс-службе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Она будет расположена на небольшом участке за памятником "Менора" у склона оврага, который традиционно является местом скорби, молитвы и памяти жертв трагедии для евреев.

"Территория Бабьего Яра является местом убийства и вечного покоя для десятков тысяч евреев, ставших жертвами преступного нацистского режима. Сейчас тысячи людей посещают Бабий Яр, чтобы почтить память жертв трагедии и помолиться за усопших на этом месте", – отметил Яков Дов Блайх, главный раввин Киева и Украины, член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Здание высотой 11 метров в закрытом виде представляет собой плоскую вертикальную конструкцию, которая открывается вручную. Она изготовлена из амбарного дуба столетней давности, который собирали из разных уголков Украины. Древесину собирали из старых заброшенных сооружений.

Потолок символической синагоги украшен узорами в виде карты звездного неба. Она воспроизводит положение звезд 29 сентября 1941. Также конструкция оснащена узорами и текстами молитв, которые повторяют интерьер старинных синагог Западной Украины – в Ходорове и Гвоздце, которые были уничтожены нацистами во время Второй мировой войны.

Автор уникальной синагоги – известный швейцарский архитектор, профессор Базельского университета Мануэль Герц,

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