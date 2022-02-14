В Киеве утром на дорогах образовались многочисленные пробки: где не проехать. Карта

Олег Тимченко
Жизнь столицы
2 минуты
4,6 т.
В столице образовались многочисленные пробки

В Киеве в понедельник, 14 февраля, из-за ДТП на дорогах образовались многочисленные утренние пробки. Проблемы с движением наблюдаются на правом и левом берегу города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд затруднен на всех столичных мостах (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Проезд затруднен на всех столичных мостах .

Пробки образовались на проспектах Романа Шухевича (в сторону правого берега – ДТП на съезде с Северного моста), Степана Бандеры (в сторону метро "Дорогожичи"), Освободителей, Броварском (в сторону правого берега) и Николая Бажана (в сторону правого берега – ДТП на Южном мосту).

Видео дня
Пробка на проспекте Победы.
Троещина и Оболонь.
Дарницкий район.

Проблемы с движением есть на проспектах Академика Глушкова, Голосеевском, Валерия Лобановского (ДТП), Победы (несколько ДТП – в обе стороны на участке от метро "Житомирская" до метро "Берестейская"), улицах Даниила Щербаковского (ДТП в районе метро "Нивки"), Вадима Гетьмана (в обе стороны), Академика Заболотного (в сторону Столичного шоссе), Миропольской и Братиславской (ДТП в районе метро "Черниговская").

Голосеевский район.
Святошинский район и проспект Победы.
Центр столицы.

Тянучки повлияли на скорость авто на Набережном шоссе (в сторону Подола) и центре города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Подольском районе Киева у автобуса лопнуло стекло из-за того, что колесо транспорта попало в глубокую яму на дороге. Событие произошло на улице Северо-Сырецкой.

Обращение коллектива Obozrevatel
УкраинаКиевПробки в КиевеНовости Киева и Киевской областидороги