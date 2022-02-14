В Киеве утром на дорогах образовались многочисленные пробки: где не проехать. Карта

В Киеве в понедельник, 14 февраля, из-за ДТП на дорогах образовались многочисленные утренние пробки. Проблемы с движением наблюдаются на правом и левом берегу города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд затруднен на всех столичных мостах (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Пробки образовались на проспектах Романа Шухевича (в сторону правого берега – ДТП на съезде с Северного моста), Степана Бандеры (в сторону метро "Дорогожичи"), Освободителей, Броварском (в сторону правого берега) и Николая Бажана (в сторону правого берега – ДТП на Южном мосту).

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Проблемы с движением есть на проспектах Академика Глушкова, Голосеевском, Валерия Лобановского (ДТП), Победы (несколько ДТП – в обе стороны на участке от метро "Житомирская" до метро "Берестейская"), улицах Даниила Щербаковского (ДТП в районе метро "Нивки"), Вадима Гетьмана (в обе стороны), Академика Заболотного (в сторону Столичного шоссе), Миропольской и Братиславской (ДТП в районе метро "Черниговская").

Тянучки повлияли на скорость авто на Набережном шоссе (в сторону Подола) и центре города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Подольском районе Киева у автобуса лопнуло стекло из-за того, что колесо транспорта попало в глубокую яму на дороге. Событие произошло на улице Северо-Сырецкой.