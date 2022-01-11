В Киеве утренние пробки парализовали движение на дорогах: где не проехать. Карта

В Киеве во вторник, 11 января, на дорогах образовались многочисленные утренние пробки. Проблемы с движением зафиксировали на правом и левом берегу столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд для автомобилей затруднен на всех мостах города.

Пробки образовалась на проспектах Романа Шухевича (в направлении правого берега), Степана Бандеры, Броварском (от метро "Левобережная" в направлении правого берега), Соборности (в направлении моста Патона), Николая Бажана (от метро "Осокорки" в направлении Выдубичей) и на въезде в Киев со стороны Борисполя.

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Тянучки образовались на улицах Центральной (Осокорки – в направлении метро "Славутич"), Харьковском (в направлении Дарницкого железнодорожного вокзала) и Набережном (в направлении Почтовой площади) шоссе.

Проблемы с движением автомобилей есть на бульварах Дружбы Народов (в направлении метро "Лыбедская"), Тараса Шевченко и Леси Украинки (в направлении центра), улицах Николая Гринченко, Братиславской, Голосеевской (в обе стороны), Даниила Щербаковского (в направлении метро "Нивки"), проспектах Победы (в направлении центра), Валерия Лобановского, Академика Глушкова, Голосеевском и Воздухофлотском.

Пробки повлияли на скорость автомобилей на улицах Вадима Гетьмана (в обе стороны), Борщаговской, Академика Заболотного (в направлении Столичного шоссе), проблемы с движением есть на дорогах, которые ведут в Киев со стороны Вышгорода (в направлении Минского проспекта и улицы Богатырской), а также на разных участках Большой Окружной дороги.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что основной причиной пробок на дорогах Киевщины, которые зафиксировали вечером 9 января, стало большое количество возвращавшихся с отдыха жителей столицы. Кроме того, на скорость авто повлияли погодные условия.