В Киеве устроили масштабный климатический марш. Фото

В воскресенье, 26 сентября, в Киеве состоялся климатический марш. По улицам украинской столицы прошли люди, обеспокоенные изменениями режима погоды в Украине и всем мире.

Многие из них принесли с собой флаги и плакаты. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события (чтобы посмотреть все фото, доскролльте страницу до конца).

Активисты кричали о том, что их мечта – это 100-процентное использование возобновляемых видов энергии. Звучал и лозунг "Бастуй. Люби. Климат защищай".

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Митингующие требовали, чтобы власти увеличили финансирование мероприятий по адаптации к изменениям климата. Они хотят, чтобы именно на это шли налоги украинцев.

Кроме того, активисты выступили против активной вырубки лесов и призвали более внимательно и уважительно относиться к природе.

Марш стартовал от Михайловской площади, за порядком во время акции следили правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября в Киеве возле Верховной Рады Украины прошли сразу три акции протеста. Здание парламента окружили силовики.