В Киеве установят скульптуру, посвященную погибшим участникам АТО

В Днепровском районе Киева планируют установить скульптуру, посвященную погибшим участникам антитеррористической операции на востоке Украины.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, этот проект должен появиться в парке культуры и отдыха "Победа". Он уже прошел общественные обсуждения.

Его автором является мать погибшего участника АТО, архитектора Андрея Гиндюка – Светлана Петрушевская.

Кроме того, в Киевской городской государственной администрации отметили, что было согласовано обращение относительно установления еще двух памятных знаков:

в честь медицинских работников, погибших, спасая жизни пациентов, пораженных COVID-19, на территории Киевской клинической больницы № 4 на улице Соломенской, 17;

в честь выдающегося украинского религиозного, культурного, политического деятеля, Героя Украины Августина Волошина на территории парка "Аскольдова могила".

Добавим, в Подольском районе Киева, на углу улиц Спасской и Волошской, местные жители обустроили место для выгула собак.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве начались активные работы по сооружению нового моста-волны длинной 164 метра на Оболони.