В Киеве умерла кошка Аля, которая выжила после атаки 'Шахеда' 7 мая. Фото

В Киеве после недели борьбы со страшными ожогами и травмами умерла кошка Аля, которая выжила после дроновой атаки 7 мая. Ее владельцы - семья волонтеров - погибли в результате попадания "Шахеда" в дом в Шевченковском районе.

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Об этом сообщили на странице Kyiv Animal Rescue Group в социальной сети Facebook. Ветеринары делали все возможное, чтобы спасти животное.

"Аля умерла. Маленькая продержалась неделю. Она пережила взрыв, который унес жизнь ее семьи. Ее нашли обгоревшей под домом и госпитализировали. Подруга владелицы опознала кошку и думала забрать к себе после лечения. Владельцы называли ее Аля. Даже в своем состоянии – Аля была нежной, ласковой, и тянулась к людям. Это невыразимо больно - когда в очередной раз погибает невинная жизнь из-за действий страны-агрессора", – говорится в сообщении.

В KARG добавили, что врачи боролись за ее жизнь всеми возможными способами. Кошке лечили ожоги, проводили обезболивание, установили эзофагостому, чтобы она могла есть, даже когда не имела на это сил, потому что боролась с отравлением.

К сожалению, первая неделя является наиболее критической во время ожоговой болезни. При таких серьезных ожогах пациенты, которые смогли пережить первую фазу лечения, часто умирают от ожоговой токсимии и полиорганной недостаточности в течение недели от начала лечения.

"Она (15 мая. - Ред.) умерла в клинике от остановки дыхания. Ее трижды реанимировали. Два раза возвращали. Но третья попытка оказалась неудачной", – добавили в KARG.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева в среду, 7 мая, в результате попадания дрона в жилой дом погибла семья волонтеров – мать и сын. Возле здания нашли их котика, который получил ожоги и тяжелые травмы.

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