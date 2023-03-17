В Киеве украли собаку у звезды фильма ''Носорог'' и требовали выкуп: известны подробности. Фото и видео

В Киеве злоумышленники украли собаку из семьи военного, общественного деятеля и украинского актера Сергея Филимонова. Они требовали за животное выкуп в размере 300 долларов США, но, к счастью, четырехлапого удалось вернуть.

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Об этом защитник Украины рассказал на своей странице в соцсети Twitter. Событие произошло 16 марта (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам актера, он сначала думал, что животное просто потерялось, а специальная поисковая метка AirTag просто не работала и попросил помощи в поисках.

"В Киеве, в районе аэропорта Жуляны, потерялся мой Норс. На нем висит ошейник с аиртегом, но не отражает позицию", – рассказал Филимонов.

Впоследствии стало известно, что собаку похитили неизвестные мужчины, которые сняли с него поводок и потребовали деньги за то, чтобы вернуть животное назад.

"Какие-то п****ы набрали и сказали что украли Норса. Просят 300 баксов чтобы вернуть. Через 10 минут на метро "Васильковская. А я не в Киеве", – добавил актер.

Кроме того, Филимонов опубликовал фото похитителей, которых зафиксировали камеры видеонаблюдения на улице Виноградной, недалеко от Жулян. Позже вечером защитник Украины сообщил, что "Норс будет спать дома", и добавил видео со счастливым песиком. Несмотря на все, актер пообещал, что с похитителями будет проведена "воспитательная работа".

Сергей Филимонов – украинский общественный деятель, лидер неформального молодежного движения "Гонор", военный. Сыграл главную роль в фильме украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители спасли трехмесячного щенка от жестокой владелицы. Она била собаку, не давала есть и поела ее водкой.

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