В Киеве убрали МАФы возле Оболонской набережной

В Киеве на Оболонской набережной убрали незаконно установленные киоски по продаже кофе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын.

"Незаконно установленные, они еще и работали" в темную "без уплаты налогов в городской бюджет и никакой ответственности перед обществом и потребителями. Коммунальные службы по соответствующим предписаниям ликвидировали эти ячейки нелегальной торговли", – рассказал Трубицын.

Коммунальщики убрали не только МАФы, но и мобильные кофемашины, которые работали без разрешительных документов.

По его словам, в городе должны остаться только законные сооружения, которые украшают, а не искажают его лицо, работающие по закону и приносящие пользу городу и его жителям.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве состоялись противостояния коммунальщиков с владельцами МАФов на Троещине. Один из мужчин залез на крышу незаконно установленного киоска и угрожал себя поджечь.