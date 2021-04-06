У Києві прибрали МАФи біля Оболонської набережної

В Києві на Оболонській набережній прибрали незаконно встановлені кіоски з продажу кави.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

"Незаконно встановлені, вони ще й працювали "в темну": без сплати податків в міський бюджет та жодної відповідальності перед громадою і споживачами. Комунальні служби за відповідними приписами ліквідували ці осередки нелегальної торгівлі", – розповів Трубіцин.

Комунальники прибрали не лише МАФи, а й мобільні кавомашини, які працювали без дозвільних документів.

За його словами, в місті мають залишитись тільки законні споруди, що прикрашають, а не спотворюють його обличчя, які працюють за законом і приносять користь місту та його мешканцям.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Києві стались протистояння комунальників з власниками МАФів на Троєщині. Один з чоловіків виліз на дах незаконно встановленого кіоску та погрожував себе підпалити.