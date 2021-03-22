В Киеве снова состоялись протесты: тысячи "ФОПов" выступали против карантина. Фото

В понедельник, 22 марта, в центре Киева, несмотря на карантин, прошли акции протеста представителей малого бизнеса, выступавших против карантинных мер, которые ввели в Киеве с 20 марта по 9 апреля.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места события.

Акция протеста должна была начаться еще в 9 утра, однако люди стали собираться на Майдане Независимости около 10:00 из-за того, что часть протестующих не успела вовремя добраться.

Протестовали 2 тысячи человек

Всего на митинг пришли более двух тысяч человек. У многих были флаги общественного движения "SaveФОП" и транспаранты с требованиями защитить малый бизнес.

Однако некоторые протестующие рассказывали, что они пришли на митинг единолично и единого организатора у акции протеста нет.

Участники акции планировали пройти шествием от Майдана Независимости к зданию КГГА, а затем продолжить протест у стен Кабмина.

Участники акции протеста требуют защитить малый бизнес

Отметим, многие протестующие были без масок.

Несмотря на карантин, не все протестующие были в масках

Правоохранители к акции подготовились как следует – в правительственном квартале и на прилегающих улицах большое количество полиции и бойцов Нацгвардии. Они же и перекрыли доступ к зданию Офиса президента недавно пострадавшего из-за митингов в поддержку Сергея Стерненко.

В правительственном квартале много правоохранителй и спецтехники

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, около 12:00 "ФОПы" перекрыли движение по улице Михаила Грушевского. Однако общественный транспорт участники акции пропускали.

Улицу Михаила Грушевского перекрыли

В 12:20 к протестующим вышел заместитель министра экономики и пообещал, что уже в ближайшее время будет возобновлен Совет предпринимателей при Кабмине.

В 12:30 предприниматели начали заявлять, что перекроют улицу Крещатик. Люди требовали встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

В 13:00 участники митинга покинули улицу Михаила Грушевского и направились в сторону Европейской площади.

В 13: 30 ФОПы заблокировали движение на перекрестке улиц Михаила Грушевского и Парковой дороги.

Позже, участники акции протеста заблокировали движение по Европейской площади. В центре города начались заторы.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первая акция протеста "ФОПов". В пятницу, 19 марта несколько сотен протестующих пытались прорваться в здание КГГА, однако этого не допустили правоохранители.