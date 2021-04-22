В Киеве суд признал законным переименование Московского проспекта в Бандеры

Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта на проспект Степана Бандеры в Киеве.

Как сообщил на своей странице в соцсети адвокат Вячеслав Якубенко, таким образом было отменено решение суда первой инстанции.

"Суд полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета, партии "Свобода", П. Богомазова и Украинского института национальной памяти. Таким образом, признано законным соответствующее решение Киевсовета от 7 июля 2016 №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", – отметил Якубенко

Он добавил, что суд признал законным переименование:

улицы Баумана – на улицу Януша Корчака;

улицы Кутузова – на улицу Генерала Алмазова;

улицы Суворова – на улицу Михаила Емельяновича-Павленко;

переулка Кутузова – в переулок Евгения Гуцало;

проспекта Московского – на проспект Степана Бандеры.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева отменил решение столичного горсовета о переименовании ряда улиц в рамках декоммунизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве одну из станций метро хотят переименовать в "Героев УПА".