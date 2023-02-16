В Киеве суд по второму кругу начал рассмотрение дела о возвращении громаде участка земли на Подоле

Хозяйственный суд Киева начал рассмотрение дела о возвращении столичной громаде земельного участка на Воскресенском спуске, 28-30. На этом месте пытаются построить жилой комплекс "Подол Град Vintage".

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Об этом сообщило издание "Киеввласть". Это дело рассматривается в судах уже по второму кругу.

Так, община Подольского района столицы требует в судебном порядке признать противоправным решение столичного горсовета, которым было согласовано землеотвод. А также отменить государственный акт на право постоянного пользования участком, где строится ЖК "Подол Град Vintage".

Рассмотрение этого вопроса длится много лет и идет уже по второму кругу. В начале суд первой инстанции отказал обществу в удовлетворении дела, а затем, во время апелляции, требования общественности были поддержаны. После этого застройщик обратился в Кассационный суд и оно было направлено на новое рассмотрение.

Как отмечают журналисты, история с попыткой застроить эту местность началась с 15 июля 2004 года. Тогда Киевский горсовет во время заседания принял решение о передаче Киевскому учебно-производственному предприятию №3 (УПП-3) УОС земельного участка на Вознесенском спуске, 28-30. А именно – для строительства жилого комплекса. Площадь локации составляет 0,6 га, а срок аренды – 5 лет.

В 2012 году управление градостроительства и архитектуры КГГА выдало градостроение на проектирование строительства здания с объектами социально-культурного назначения и подземным паркингом.

"По документам, здесь должен быть жилой дом на 185 квартир со встроенно-пристроенными помещениями, в которых можно обустроить кафе, офисные помещения, фитнес-центр", – уточнило издание.

Уже 22 мая 2018 года стало известно, что Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) приняла решение об отмене выданных градостроев. Это было сделано после того, как проверкой было установлено, что намерения застройки этого участка земли не отвечают требованиям градостроительной документации на местном уровне.

Подразумевалось, что согласно Генплану столицы, функциональное назначение этого участка – "территория общественных зданий и сооружений". А УВП-3 УОС решило построить там жилой дом. Застройщик не согласился с ГАСИ и подал иск в Окружной админсуд Киева.

"В конце концов ГАСИ начала подыгрывать застройщикам еще во время рассмотрения указанного судебного дела. 5 апреля 2019 года инспекция уже выдала УВП-3 УОС разрешение на выполнение строительных работ по строительству жилого дома с объектами социально-культурного назначения и подземным паркингом", – говорится в материале.

Добавим, местные жители выступают против строительства жилья на этой территории. Они уверены, что эти работы нанесут ущерб землям историко-культурного назначения. Ибо этот участок входит в пределы памятника археологии "Культурный слой Копырева конца XI-XII вв". Кроме того, община отметила, что активное строительство на этой территории уже привело к возникновению ряда инфраструктурных проблем. Это, в частности, чрезмерная запаркованность и пробки.

Как отмечают журналисты, строительством занимается девелопер "Edelburg Development", связываемый с сыном эксмера столицы Степаном Черновецким и экскеровщиком киевского ГАСК Сергеем Кучером. Этот ЖК еще не введен в эксплуатацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время мониторинга побережья в Одессе было обнаружено незаконное строительство у моря. Застройщик не получал никаких разрешений на проведение работ. Более того, участок, на котором идет строительство, даже не был переведен в частную собственность. Поднят вопрос о демонтаже конструкции.

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