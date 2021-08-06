В Киеве начался суд над ветераном АТО, который с гранатой ворвался в здание Кабмина. Онлайн-трансляция

В пятницу, 6 июня, Печерский районный суд столицы избирает меру пресечения ветерану АТО, 43-летнему Владимиру Прохничу, который 4 июня ворвался в здание Кабинета министров Украины с гранатой. Он угрожал подорвать себя.

OBOZREVATEL следит за ходом судебного заседания. Оно началось в 12:00. Прокурор требовал выбрать ветерану мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, поскольку он может скрываться или влиять на других свидетелей. Также сторона обвинения отметила, что Прохнич может совершить новое преступление.

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Кроме того, на заседании прокурор рассказал, что в материалах дела есть жалобы бывшей жены подозреваемого на Прохнича. Тот якобы издевался над ней.

Сторона защиты с прокуратурой требованиям прокурора не согласилась и попросила выбрать ветерану меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Кроме того, адвокаты подозреваемого отметили, что прокуратура не обратила внимание на тот факт, что он является инвалидом II группы, имеющим хронические заболевания.

Участник войны на Донбассе пришел к служебному входу здания Кабмина в среду, 4 августа, с боевой гранатой и угрожал себя взорвать. Правоохранителям удалось провести с Владимиром Прохничем переговоры и он сдался. Из-за инцидента, в городе была объявлена спецоперация, а также перекрывали движение в правительственном квартале столицы.

Мотивы его поступка доподлинно неизвестны, предварительно, он был недоволен работой Кабмина и ненадлежащим финансовым обеспечением бывших военнослужащих.

Позже стало известно, что Прохнич служил на Донбассе, в батальоне "Айдар". Его сослуживцы вспоминали, что он отметился в зоне боевых действий особой смелостью. Он несколько раз был ранен и контужен. Подозреваемый в захвате Кабмина отличался особым чувством справедливости и боролся за пенсии для ветеранов и боролся с рейдерами.

Напомним, правоохранители квалифицировали действия мужчины по статье 341 (захват государственных зданий), части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы), части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием) УКУ. Мотивы и обстоятельства совершения преступления устанавливаются

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимиру Прохничу может грозить до 15 лет лишения свободы. Уголовные дела могут открыть по четырем статьям Криминального кодекса.