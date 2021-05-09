В Киеве сторонники коммунистов набросились на ветерана АТО у Вечного огня. Видео

В воскресенье, 9 мая, в Киеве произошел спор между участником АТО на Востоке Украины и несколькими женщинами, которые начали ругаться на него, потому что он был в форме Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил OBOZREVATEL с места событий.

Ветеран войны на Востоке Украины был в военные форме и с орденом Богдана Хмельницкого на грудях. В руках у него был портрет его отца, который принимал участие во Второй мировой войне. Однако поклонницы коммунистов начали оскорблять военного и называть участников Революции Достоинства фашистами.

Ветеран АТО спокойно реагировал на заявления женщин и напомнил им, что на Донбассе россияне, которые раньше воевали вместе с украинцами против нацистов, убивают наших сограждан.

"Мой дед воевал с русскими бок о бок. А сегодня несколько тысяч россиян на Донбассе убивают украинцев", – заявил ветеран.

Как сообщал OBOZREVATEL, в парке Вечной Славы пришел председатель запрещенной коммунистической партии Украины Петр Симоненко со своими сторонниками. Последние обвинили украинскую власть в том, что она якобы восхваляет фашистов.