В Киеве столкнулись три троллейбуса: подробности аварии

Вечером, 28 апреля, в Куреневском троллейбусном депо №4 столкнулись несколько троллейбусов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил основатель проекту Wetravel Эмиль Салманов.

"В Куреневском троллейбусном депо сегодня проходил конкурс водительского мастерства (шутка). Все 3 троллейбуса – гармошки", – рассказал автор фото.

Издание Kyiv Media со ссылкой на комментарий коммунального предприятия "Киевпастранс" сообщил, что троллейбусы уже успели привести в порядок.

"Это был технический накат. То есть столкновение произошло по техническим причинам, вызванных конструкцией троллейбуса. Никто не пострадал," Богдан "уже успели отремонтировать", – отметили в пресс-службе предприятия. Там заверили, что все три троллейбуса уже на ходу и исправно выполняют свою работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева в четверг, 29 апреля, произошло тройное ДТП с участием маршрутки. Столкнулись грузовик, маршрутное такси и автомобиль Ford. Предварительно, водитель легковушки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.