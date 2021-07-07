В Киеве стало известно о продаже вакцины Pfizer в частной больнице: в Минздраве отреагировали

В Киеве возможно продавали вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech. Схему по продаже вакцины, которой в Украине должны прививать бесплатно, якобы организовали в одной из частных больниц Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Там отметили, что для изучения информации о продаже вакцины, которая поступила от СМИ в министерстве начнут служебное расследование.

"Вакцинация – это единственный эффективный способ побороть пандемию. Первоначально защите нуждаются те, кто входит в перечень профессиональных и возрастных групп риска или имеют хронические болезни. Государство гарантирует защиту от коронавирусной инфекции всем желающим, но из-за дефицита вакцин во всем мире предоставляет доступ к иммунизации постепенно в соответствии с Дорожной карты. Торговать вакцинами сегодня –значит подвергать смертельной опасности тех, кому было добраться именно эта доза", – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Напомним, Центр вакцинации от коронавируса в столице будет работать без выходных. Записаться на прививку можно через информационную медицинскую систему Helsi.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и Всемирная организация здравоохранения согласовали признание COVID сертификатов на все вакцины, разрешенные ВОЗ. Также было подтверждено новую стратегию развития системы здравоохранения до 2030 года.