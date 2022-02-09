В Киеве спасатели достали из реки Днепр утопленника

В Дарницком районе Киева в среду, 9 февраля, в реке Днепр обнаружили тело мужчины. Трагедия произошла на Днепровской набережной, 7.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства смерти неизвестного и его личность установит полиция.

Как рассказали спасатели, около 11:30 к ним поступило сообщение о том, что на Днепровской набережной, 7, в реке Днепр находится тело человека.

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"На расстоянии 15 метров от берега водолазы обнаружили вмерзшее в лед тело мужчины. Спасатели с помощью специального снаряжения извлекли погибшего, доставили на берег и передали сотрудникам полиции", – рассказали в ГСЧС.

Обстоятельства трагического случая и причины смерти мужчины установит полиция.

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В Волынской области в реке обнаружили тело 13-летнего парня. Выяснилось, что он вместе с другими детьми пошел на замерзшую реку во время школьной перемены и в какой-то момент провалился.

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