В Киеве состоится панихида по погибшим журналистам, – НСЖУ

В среду, 15 сентября, в 16:00 в Киеве состоится панихида по погибшим журналистам. На территории церкви Святого Николая Набережного почтят память Георгия Гонгадзе и всех украинских представителей медиа, которые погибли, выполняя свои профессиональные обязанности.

Об этом в Facebook сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Он отметил, что жестоко убитого в 2000 году и похороненного на территории церкви Гонгадзе почтят молитвой. На мероприятие приглашены все близкие, друзья и неравнодушные граждане.

"В эти сентябрьские дни в Украине также отмечается День памяти украинских журналистов. День (третья пятница сентября) установлен в 2007 году по инициативе Национального союза журналистов Украины. Его цель – почтение памяти всех погибших журналистов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей", – написал Томиленко.

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По его словам, при жизни Гонгадзе был прихожанином церкви святого Николая Набережного, которая расположена на Подоле, часто посещал богослужения и крестил в этой церкви двух своих дочерей.

Как отметил Томиленко, поминальную панихиду по погибшим журналистам отправит настоятель храма Святого Николая Набережного (ПЦУ) протоиерей Стефан Яремчук.