В Киеве снегопад спровоцировал многочисленные пробки: где не проехать. Карта

В Киеве в понедельник, 10 января, снегопад спровоцировал многочисленные утренние пробки. Проблемы с движением наблюдаются на правом и левом берегу города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд затруднен на всех столичных мостах.

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Пробки образовались на проспектах Романа Шухевича (от пересечения с улицей Оноре до Бальзака и до съезда с Северного моста), на Степана Бандеры (в направлении Дорогожичей), Броварском (от метро "Левобережная" в направлении правого берега столицы), Соборности (в направлении моста Патона) и Николая Бажана (от метро "Осокорки" в направлении правого берега).

Проблемы с движением наблюдались на проспектах Академика Глушкова, Голосеевском, Валерия Лобановского (в направлении Севастопольской площади), Любомира Гузара (ДТП), Победы (в направлении центра столицы) и Воздухофлотском.

Пробки повлияли на скорость автомобилей на улицах Вадима Гетьмана (от метро "Шулявская" и до Караваевых дач), Даниила Щербаковского, Борщаговской (в направлении центра), Юрия Ильенко, Богатырской, Большой Окружной дороге, Набережно-Рыбальской и Набережном шоссе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на въездах в Киев в воскресенье, 9 января, образовались километровые пробки из-за возвращения жителей столицы после новогодних праздников. На ситуацию также повлияли погодные условия – в городе шел снегопад.