В Киеве с территории школы убрали символ советского милитаризма. Подробности и фото

В Святошинском районе Киева демонтирован еще один объект, связанный с тоталитарным коммунистическим режимом. На территории одной из школ находился постамент с башней от советского танка.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила депутат Киевского городского совета Виктория Муха. В столице продолжается процесс декоммунизации.

"Советский танк (башня на постаменте. – Ред.) убрали с территории школы № 230 в Святошинском районе. Этот памятный знак вошел в список памятных объектов, связанных с тоталитарным коммунистическим режимом, историей и культурой СССР и государства-агрессора, наработанного рабочей группой на основании обращений общественности, и утвержденного решением Киевсовета", – подчеркнула Муха.

Напомним, в метро Киева наконец-то демонтировали надпись со старым названием станции метро "Площадь Украинских Героев". Ответные работы были проведены ночью.

Как сообщал OBOZ.UA, в музее истории Украины во Второй мировой войне в Киеве планируется демонтировать все памятники и элементы советской пропаганды. Кроме того, здесь хотят провести упорядочение пространства всего Мемориального комплекса.

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