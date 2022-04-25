В Киеве с начала войны родилось более 1,5 тысяч малышей

В Киеве с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов родился 1531 малыш. Среди них 815 мальчиков и 716 девочек.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщила пресс-служба ведомства. Среди новорожденных киевлян – 34 двойни.

"Традиционно каждые пять дней говорим о хороших новостях. Новая жизнь — это всегда о радости, счастье и первой победе. В столице каждый день рождаются новые жизни. За период полномасштабной войны в Киеве родился 1531 малыш: 815 мальчиков и 716 девочек. Среди новорожденных – 34 двойни. Желаю новорожденным и их родителям крепкого здоровья и мирного неба!", – подчеркнул Поворозник.

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Напомним, с начала вторжения России в Украину с 24 февраля по 1 апреля 2022 года в нашем государстве родились 21 703 ребенка.

При этом отсутствуют данные с отдельных временно оккупированных страной-агрессором территорий Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, получить денежную компенсацию за "пакет малыша" сразу после рождения ребенка можно в Дії. Такая услуга появилась в єМалятко. Для этого нужно заполнить в программе заявление и открыть специальный счет в ПриватБанке.