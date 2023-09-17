В Киеве с начала полномасштабного вторжения воздушная тревога длилась более тысячи часов

В Киеве начиная с 24 февраля 2022 и до 17 сентября 2023 прозвучало 865 тревог. Длительность воздушной опасности достигла более тысячи часов.

Соответствующие данные опубликованы в мобильном приложении "Киев Цифровой". Жителей столицы снова призвали не игнорировать сообщение опасности.

"За время военного положения в Киеве прозвучало 865 тревог. Общая длительность воздушной опасности в городе достигла 1001 час 50 минут. Вы стали сильнее еще одной тревоги и ближе к победе. Отбой означает, что воздушная угроза прошла", – говорится в сообщении.

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Напомним, ночью среды, 30 августа, страна-террорист РФ снова атаковала столицу Украины. Силами ПВО были уничтожены все воздушные цели, однако в Дарницком районе обломки сбитой ракеты упали на супермаркет.

Ранее в Киеве восстановили здание гостиницы Alfavito Hotel Kyiv, в которую 31 декабря 2022 года попала российская ракета. Для этого специалистам понадобилось восемь месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, государство-террорист Россия 17 сентября совершила массированную ракетную и дроновую атаку по Украине, преимущественно направляя ее на юг Одесской области. Под утро там прогремели взрывы – было поражено аграрное предприятие, без жертв.

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