В Киеве с 26 марта могут сократить продолжительность комендантского часа: известны подробности

В Киеве, скорее всего, с 26 марта могут сократить комендантский час. Предложен вариант его действия с 0:00 до 5:00 ежедневно.

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Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КГВА. В ночное время находиться на улице можно только при наличии спецпропуска.

"После решения вопроса по усовершенствованию системы инженерных заграждений, сейчас идет процедурное согласование сроков и порядка изменения продолжительности комендантского часа в Киеве. Согласно рабочему варианту, вероятнее всего с 26-го марта 2023 года комендантский час в столице Украины сократится. Начиная с указанной даты, он продлится с 0:00 до 5:00 ежедневно", – рассказал Попко.

Он добавил, что уменьшение продолжительности комендантского часа согласовывается для того, чтобы улучшить логистическое обеспечение в столице Украины. А также для содействия устойчивому "развитию промышленности, предпринимательства и экономики в целом".

"Новый период комендантского часа позволит увеличить время движения общественного транспорта для удобства киевлян и гостей города Киева. Также сокращение продолжительности должно способствовать уменьшению социального напряжения, наращиванию производства, созданию новых рабочих мест. Предприятия сферы обслуживания также смогут продлить время своей работы", – подчеркнул. Попко

В то же время глава КГВА в очередной раз напомнил, что в стране продолжается война с агрессором, и поэтому до сих пор существуют угрозы для столицы и ее жителей.

"И если возникнут основания - меры безопасности могут быть усилены. В частности, и продолжительность комендантского часа может быть увеличена", – резюмировал Попко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевсовете рассмотрят петицию по уменьшению действия комендантского часа, набравшего необходимое количество голосов. В электронном документе было предложено установить ограничения на передвижение с 0:00 до 5:00.

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