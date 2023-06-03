В Киеве с 2022 года и по настоящее время проведено более 9 тысяч инспекций укрытий – КГГА

В Киеве в течение 2022 года работники "Муниципальной охраны" совершили почти 4 тысячи проверок укрытий. В целом, с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ было проведено более 9 тысяч инспекции.

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Об этом сообщил Департамент муниципальной безопасности, передает пресс-служба КГГА. Инспекторы, в частности, проверяли, есть ли к ним оперативный доступ.

"В столице мониторинг состояния укрытий и хранилищ, а также инспекции объектов, по которым поступают замечания, осуществляется постоянно. Так, в 2022 году, по поручению Киевского городского головы Виталия Кличко, личный состав КО "Муниципальная охрана" осуществил почти 4 тысячи проверок защитных сооружений гражданской защиты относительно свободного доступа граждан к сооружениям двойного назначения и простейшим укрытиям", – говорится в сообщении.

В течение 2022 и 2023 годов в Киеве провели более 9 тысяч инспекций укрытий и хранилищ. Инспекторы проверяли, есть ли к ним оперативный доступ, назначен ли комендант или ответственное лицо, обозначены места расположения защитных сооружений табличками (надписями) и указателями движения к ним.

"Все результаты передали начальникам отделов по вопросам гражданской защиты райгосадминистраций для реагирования и оперативного устранения нарушений, ведь ответственность за надлежащее функционирование укрытий несут главы районов столицы. Средства на обустройство укрытий из городского бюджета выделяются именно РГА", – подчеркнули в КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко в субботу, 3 июня , без предупреждения проинспектировал некоторые укрытия, на которые поступили жалобы от жителей столицы. Их состояние неудовлетворительное.

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