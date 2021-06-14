В Киеве реконструируют проспект Гагарина: уберут трамвайные пути и обустроят велодорожки

В Киеве собираются провести реконструкцию проспекта Юрия Гагарина в Днепровском районе. Она продлится три года.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Киевской городской государственной администрации по технико-экономического обоснования проекту реконструкции. В частности, коммунальщики демонтируют трамвайные пути и обустроят велодорожки.

Согласно документу, здесь планируют реконструировать транспортную развязку возле станции метро "Черниговская".

Также на локации длиной 2,1 км должны обустроить велодорожки и остановки общественного транспорта. Еще, согласно проектом реконструкции капитально обновят подземные и наземные переходы.

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Работы должны выполнить в три этапа. Реконструкция ориентировочной стоимостью 2,4 миллиарда гривен будет продолжаться три с половиной года.

Как сообщал OBOZREVATEL, к 30-летию Независимости в столице, в рамках программы "Большая стройка" обновят Театральную площадь в центре города.