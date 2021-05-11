В Киеве расцвела аллея сакур в парке 'Киото'. Зрелищные фото

В киевском парке "Киото", между станциями метро "Черниговская" и "Лесная", расцвела аллея сакур.

Зрелищные фото цветения японских вишен опубликовал "Вечерний Киев" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сотни деревьев имеют окраску от ярко-розового до белого. Из-за холодной погоды деревья начали цвести в начале мая, а сейчас все они уже покрылись ярким цветом.

Тысячи людей ежедневно посещают парк "Киото", чтобы сделать яркие селфи, а некоторые проводят профессиональные фотосессии у замечательных деревьев. Посетители наслаждаются великолепными ароматами цветущих деревьев.

Также, все зеленые лужайки парка облюбовали дети с родителями, кто-то играет в игры на открытом воздухе, а некоторые просто приходят почитать книгу в тени удивительных деревьев.

Напомним, аллея из 360 сакур в парке "Киото" была высажена в сентябре 2011 года. В 2012 она попала в Книгу рекордов Гиннеса, как самая длинная аллея сакур в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Певческом поле в Киеве открылась выставка цветов, ради которой высадили 700 000 тюльпанов из Голландии.