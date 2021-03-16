В Киеве выросло количество заболевших гриппом и ОРВИ – КГГА

В Киеве с начала 2021 года зарегистрировано 18 269 больных гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ).

Как сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, по сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается рост заболеваемости на 2,8%, передает пресс-служба КГГА.

Среди заболевших: дети – 6547 (снижение на 6,5%), взрослые – 11 722 человека (рост на 8,9%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 35,8%, а на предыдущей неделе – 39,4%. Половина больных детей – школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 6,8% – зарегистрировано 3271 случай", – уточнил Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения в течение 10-й недели года госпитализированы 1280 человек, из них 81 – дети.

"Такой рост заболеваемости гриппом и ОРВИ – сезонный. Поэтому нужно беречь себя и своих родных. А при первых признаках болезни не занимайтесь самолечением и обращайтесь к врачам", – призвал Поворозник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 15 марта коронавирусом в Киеве заразились 999 человек, из них 59 – дети.