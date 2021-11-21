В Киеве растет "дерево Цоя": как оно связано с лидером легендарной рок-группы. Фото

В Киеве растет ива, которая напрямую связана с лидером легендарной рок-группы "Кино" Виктором Цоем. Возле нее был снят фильм с участием певца.

"Дерево Цоя" находится в Днепровском районе столицы, возле озера Тельбин. Ива получила статус ботанического памятника в феврале 2020 года (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Съемки фильма "Конец каникул" украинского режиссера Сергея Лысенко проходили в столице рядом с деревом в 1986 году. В них участвовал не только легендарный певец, но и коллектив группы "Кино".

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Ива находится практически у кромки воды – ее возраст более 60 лет, а высота – 18 метров. Благодаря тому, что она получила статус ботанического памятника, строительство вокруг нее запрещено. Также невозможно проводит санитарную обрезку или другие подобные действия.

Сегодня дерево окружено лавочкой – поклонники Цоя и просто желающие могут отдохнуть возле, ставшей легендарной, ивы.

Виктор Цой – рок-музыкант, автор песен, поэт, художник и киноактёр. Основатель и лидер рок-группы "Кино". До этого являлся основателем групп "Палата № 6" и "Гарин и Гиперболоиды", а также был участником группы "Автоматические удовлетворители". В группе "Кино" Цой был автором и исполнителем песен в жанре "рок-музыка".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в 1970-х года напротив Русановки, более известной как киевская "Венеция", возле проспекта Соборности существовал песочный пляж. По улице ездили трамваи, а дорога была всего лишь четырехполосной.