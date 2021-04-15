В Киеве рассказали, продлят ли локдаун после 30 апреля

Киевские власти надеются, что столица до 30 апреля сможет вернуться в "оранжевую" зону карантина.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире "Украина 24".

По его словам, на данный момент в городе нет большого роста заболеваемости коронавирусом, но есть большое количество тяжелобольных в больницах. Чиновник отметил, что жесткий карантин дал возможность стабилизировать ситуацию в городе.

"Надеюсь, что в течение двух недель мы сможем достичь показателей, чтобы перейти в "оранжевую" зону", – сказал замглавы КГГА.

Вместе с тем местная власть разработает дополнительные правила на пасхальные и майские праздники.

"Несмотря на то, в какой карантинной зоне мы будем, точно разработаем правила. Если выйдем 30 апреля из "красной" зоны, то нам еще долго надо будет беречься, чтобы туда снова не попасть", – резюмировал Поворозник.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в течении прошлых суток, 14 апреля, зарегистрировали 1625 случаев коронавирусной болезни COVID-19.