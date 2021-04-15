У Києві розповіли,чи продовжать локдаун після 30 квітня

Київська влада сподівається, що столиця до 30 квітня зможе повернутися в "помаранчеву" зону карантину.

Про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі "Україна 24".

За його словами, на цей час в місті немає великого зростання захворюваності коронавірусів, але є велика кількість важкохворих у лікарнях. Чиновник зазначив, що жорсткий карантин дав змогу стабілізувати ситуацію в місті.

"Сподіваюся, що протягом двох тижнів ми зможемо досягти показників, щоб перейти в" помаранчеву "зону", – сказав заступник голови КМДА.

Разом з тим місцева влада розробить додаткові правила на великодні та травневі свята.

"Не дивлячись на те, в який карантинній зоні ми будемо, точно розробимо правила. Якщо вийдемо 30 квітня через" червоної "зони, то нам ще довго треба буде берегтися, щоб туди знову не потрапити", – резюмував Поворозник.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві протягом минулої доби, 14 квітня, зареєстрували +1625 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.