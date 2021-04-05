Спецпропуска в Киеве: как различить оригинальный проездной и подделку

В понедельник, 5 апреля киевские правоохранители рассказали, как отличить настоящий спецпропуск на проезд в общественном транспорте от поддельного.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL.

Как рассказал один из сотрудников полици Киева настоящий спецпропуск должен "блестеть" при дневном свете, если же он не отсвечивается, то проездной документ поддельный.

Отметим, что уже в первый день локдауна Киев встал в пробках, а правоохранители фиксируют многочисленные нарушения карантина.

Также в городе резко подскочили цены на такси.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, столичные власти пока не рассматривают вопрос введения комендантского часа.