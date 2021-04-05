Спецперепустки в Києві: як розрізнити оригінальний проїзний і підробку

У понеділок, 5 квітня, київські правоохоронці розповіли, як відрізнити справжню спецперепустку на проїзд у громадському транспорті від підробки.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL.

Як розповів один зі співробітників поліції Києва, справжня спецперепустка повинна "блищати" на денному світлі, якщо ж вона не виблискує, то проїзний документ підроблений.

Зазначимо, що вже в перший день локдауну Київ став у заторах, а правоохоронці фіксують численні порушення карантину.

Також у місті різко підскочили ціни на таксі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, столична влада поки не розглядає питання введення комендантської години.