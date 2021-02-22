В Киеве рабочая неделя началась с многочисленных пробок. Карта

В Киеве в понедельник, 22 февраля, на дорогах города образовались многочисленные пробки.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на мостах: Северный, Дарницкий, Метро и Южный (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Пробки есть на проспектах Победы, Голосеевском, Броварском, Николая Бажана, Академика Глушкова, Освободителей, Соборности, Романа Шухевича и Степана Бандеры.

Также проблемы с движением наблюдаются в центре столицы, на Окружной дороге, Братиславской, Набережном шоссе и бульваре Леси Украинки.

Тянучки образовались на улицах Елены Телиги, Сечевых стрельцов, Казимира Малевича, Большой Васильковской, проспектах Валерия Лобановского, Любомира Гузара, Воздухофлотском и Науки.

Отметим, что погода в Украине в понедельник, 22 февраля, будет преимущественно солнечной за исключением нескольких областей, где ожидаются осадки.

Погода в Киеве в понедельник будет солнечной, ночью от 0 до 2 мороза, днем +3...+5.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева 21 февраля водитель автомобиля Mercedes, убегая от полиции, сбил двух пешеходов.