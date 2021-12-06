В Киеве проверили бомбоубежища: сколько их всего в столице
В интернете появилась информация о проведении активной проверки в Киеве бомбоубежищ на фоне концентрации российский войск возле украинских границ. В КГГА пояснили, что такие проверки проводятся регулярно.
Об этом "Сегодня" рассказали в Департаменте муниципальной безопасности Киевской горгосадминистрации. Всего в столице почти 5 тысяч таких сооружений разного вида.
По словам собеседников издания, проверки проводятся по всем десяти районам.
"Это плановые проверки. Мы контролируем, чтобы балансодержатели обеспечивали порядок на этих объектах", – пояснили в департаменте.
Несколько дней назад директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук озвучил количество таких сооружений.
Так, в столице есть 514 убежищ и 4 415 сооружений двойного назначения и простых укрытий.
В списке последних:
3687 цокольных и подвальных помещений;
409 подземных паркингов;
272 подземных перехода;
47 подземных помещений метрополитена.
Ранее бывший глава Нацполиции Киева и заместитель главы КГГА по вопросам самоуправления Андрей Крищенко рассказал телеканалу OBOZREVATEL, что на фоне угроз со стороны России в Украине активизировали работу по созданию территориальной обороны.
Также он тогда отметил, что большинство бомбоубежищ готовы к использованию.