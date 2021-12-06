В Киеве проверили бомбоубежища: сколько их всего в столице

В интернете появилась информация о проведении активной проверки в Киеве бомбоубежищ на фоне концентрации российский войск возле украинских границ. В КГГА пояснили, что такие проверки проводятся регулярно.

Об этом "Сегодня" рассказали в Департаменте муниципальной безопасности Киевской горгосадминистрации. Всего в столице почти 5 тысяч таких сооружений разного вида.

По словам собеседников издания, проверки проводятся по всем десяти районам.

"Это плановые проверки. Мы контролируем, чтобы балансодержатели обеспечивали порядок на этих объектах", – пояснили в департаменте.

Несколько дней назад директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук озвучил количество таких сооружений.

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Так, в столице есть 514 убежищ и 4 415 сооружений двойного назначения и простых укрытий.

В списке последних:

3687 цокольных и подвальных помещений;

409 подземных паркингов;

272 подземных перехода;

47 подземных помещений метрополитена.

Ранее бывший глава Нацполиции Киева и заместитель главы КГГА по вопросам самоуправления Андрей Крищенко рассказал телеканалу OBOZREVATEL, что на фоне угроз со стороны России в Украине активизировали работу по созданию территориальной обороны.

Также он тогда отметил, что большинство бомбоубежищ готовы к использованию.