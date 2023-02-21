В Киеве проведут испытания израильской системы оповещения о воздушной угрозе

Киев первым получит от Израиля систему раннего оповещения об угрозе приближения вражеских ракет или дронов. Оборудование, которое должно более точно предупреждать о воздушной тревоге, сперва будет работать в тестовом режиме.

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Детали о военной помощи от Израиля раскрыл украинский посол в этой стране Евгений Корнийчук, выступая в эфире марафона "Єдині новини" 21 февраля. Он сообщил, что работу над новой системой оповещения ведут четыре месяца, через три месяца окончат пилотный проект для киевских реалий. Украинская сторона просила внедрить систему как можно раньше.

Сперва оборудование заработает в столице, а потом проект распространят на другие регионы Украины.

Корнийчук объяснил, что сейчас в Киеве действует стандартная система оповещения. Например, сирены включаются каждый раз, когда в небо Беларуси взлетают российские носители "Кинжалов".

Израиль имеет более современные радары, которые способны определить направление полета ракеты и включать сирену только секторально в определенном месте.

Кроме того, новая система оповещения может давать специальный сигнал, указывающий людям, сколько времени у них есть на то, чтобы спрятаться.

Напомним, что 16 февраля министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он пообещал, что Израиль предоставит нам новую систему предупреждения о воздушной угрозе через три-шесть месяцев. Более конкретные сроки не раскрываются.

21 февраля Зеленский встретился с депутатами парламента Израиля Юлием Эдельштейном и Зеевом Элькиным. Они прибыли в Украину еще 20-го числа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Израиль выделит более 200 млн долларов на развитие медицинской инфраструктуры в Украине.

– На днях в Киеве вновь заработало посольство Израиля. Оно было закрыто с начала вторжения РФ в феврале 2022 года.

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