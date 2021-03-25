В Киеве возле Офиса генпрокурора протестовал Нацкорпус из-за Медведчука. Фото
В четверг, 25 марта, около сотни представителей Нацкорпуса устроили митинг возле здания Офиса генерального прокурора.
Об этом сообщил УНИАН.
Возле Офиса гепропрокурора собралось около ста человек. Они требовали опубликовать данные расследования в отношении Виктора Медведчука, против которого в феврале 2020 СНБО ввело санкции.
Протестующие жгли фаера и требовали немедленно сообщить общественности о состоянии расследования уголовных дел в отношении Медведчука.
Протест закончился мирно. Около 13:00 участники акции протеста разошлись.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
2 февраля 2020 года президент Зеленский своим указом в соответствии с решением СНБО ввел санкции в отношении соратника Медведчука Тараса Козака и ряда его компаний.
Под ограничения попали несколько телеканалов, формально принадлежавших Козаку. Среди них – три общегосударственных канала "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Основанием для введения санкций стала информация СБУ о причастности Козака к финансированию терроризма. У телеканалов отобрали частоты, на которых они вещали.
19 февраля, согласно решению СНБО, под санкции попали еще 19 компаний и 8 физических лиц, среди которых – гражданская жена Козака, а также сам лидер ОПЗЖ Медведчук и его жена Оксана Марченко. Основание – то же: финансирование терроризма. Активы супругов были заблокированы.