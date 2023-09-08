В Киеве простились со спасателем Русланом Кошевым, погибшим в первый день войны на аэродроме Гостомель. Фото и видео

В Киеве простились с 40-летним спасателем Русланом Кошевым. Он погиб на аэродроме в Гостомеле Киевской области в первый день полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. У него остались жена, дочь и пожилые родители (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В Киеве в пятницу, 8 сентября, прошла церемония прощания с 40-летним спасателем Русланом Кошевым. Он был начальником Государственной пожарно-спасательной части №30, базирующейся на территории аэродрома "Антонов" в Гостомеле. Мужчина погиб 24 февраля 2022 года, когда спасал своих подчиненных и технику.

В тот день российские захватчики расстреляли пожарную машину, в которой находился Руслан и еще два спасателя. Тело Кошевого оккупанты тогда не разрешили забрать. Его не обнаружили и после деоккупации Гостомеля. Только сейчас появилась возможность похоронить спасателя.

Посмертно Руслану Кошевому присвоили звание полковник службы гражданской защиты и был награжден орденом "За мужество" III степени. Также его именем назвали моторную лодку ГСЧС, с помощью которой коллеги продолжают его дело.

"Кошевой стал первым пожарным, погибшим в начале вторжения. В общей сложности погибли уже 80 пожарных", – рассказал и.о председателя ГСЧС Владимир Демчук.

Провожали героя под звуки пожарных сирен. Его похоронят на Берковецком кладбище.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ Киева во вторник, 29 августа, простились с погибшим военным пилотом Андреем Пильщиковым на позывной "Джус". Его жизнь оборвалась 25 августа в результате авиакатастрофы.

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