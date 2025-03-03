В Киеве простились с журналисткой Татьяной Кулик и ее мужем, погибшими в результате атаки РФ. Фото

В Киеве простились с журналисткой Татьяной Кулик и ее мужем хирургом-онкологом Павлом Иванчевым. Церемония прошла в Национальном медицинском университете имени Богомольца.

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Об этом сообщило издание Укринформ. Супруги погибли 26 февраля в результате атаки дронов РФ на Киевщину.

Так, в понедельник, 3 марта, в помещении столичного Национального медицинского университета имени Богомольца состоялась церемония прощания с журналисткой Татьяной Кулик и ее мужем хирургом-онкологом Павлом Иванчевым.

"Российские преступники хотели убить в нас веру, но благодаря памяти о таких людях, как Павел Васильевич и Татьяна Николаевна, им этого никогда не удастся, ведь они продолжают жить, продолжают жить в своих учениках, в своих идеях, в своих наработках, продолжают жить в наших сердцах и в памяти. Я невероятно горжусь тем, что пусть короткое время, но мог идти рядом с Татьяной Николаевной. И мне невероятно больно, и я передаю всю боль нашего коллектива, что такие светлые, такие мощные личности идут от нас на небо", – сказал на церемонии прощания руководитель Укринформа Сергей Череватый.

Кроме того, провести в последний путь супругов пришли коллеги и друзья, журналисты, врачи, ученые, студенты и неравнодушные украинцы. Похоронят Татьяну и Павла на Байковом кладбище.

Напомним, в результате террористической атаки РФ в Киевской области в ночь на 26 февраля погибли журналистка Татьяна Кулик и ее муж. Она была автором и ведущей проекта "Нация непобедимых", членом Национального союза журналистов Украины. Работала главным редактором редакции общественно-публицистических программ. А также ведущей "Центрального канала" (КГТРК), Всемирной службы радиовещания Украины, телеведущей Общественного вещания.

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