В Киеве состоялась конференция, посвященная 105-летию провозглашения Республики Горцев Северного Кавказа: говорили о будущем Украины и горных народов

В Киеве прошла международная конференция, посвященная 105-летию провозглашения Республики Горцев Северного Кавказа. Во время мероприятия были подняты не только исторические вопросы, но и нынешняя вооруженная агрессия страны-террориста РФ против Украины и необходимость освобождения всех угнетенных народов.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. На мероприятии также присутствовали гости из разных стран.

Так, в столице 27 мая началась международная конференция, посвященная провозглашению Республики Горцев Северного Кавказа. Во время этого мероприятия, ее участники не только поднимали исторические вопросы, а также обсуждали борьбу украинского народа с российскими агрессорами, а также освободительное движение горских народов, выступающих за свою независимость от страны-террориста РФ.

Как отметил заместитель председателя Украинского института национальной памяти Владимир Тылищак, освободительное движение многих народов, в частности Северного Кавказа, а также украинцев, получил новый толчок в 1917 году.

"Тогда была провозглашена Украинская Народная Республика. Но, к сожалению, тогдашняя "весна народов" тогдашней Восточной Европы была растоптана большевистской имперской реинкарнацией. "Тюрьма народов" была восстановлена коммунистическим тоталитарным режимом. Он делал все возможное и невозможное для дискредитации и маргинализации памяти народов. Как украинцев, так и народов Кавказа, Балтии или Центральной Азии. Сегодня то же самое продолжает делать путинский режим", – подчеркнул Тилищак.

Со своей стороны президент Всеукраинского конгресса народов Дагестана Ахмад Ахмедов, воюющий в Украине с российскими захватчиками, напомнил слова имама Шмаиля – "за свободу своего народа и защиту своей земли нужно бороться".

"Имперская высокомерие и привычка считать когда-то покоренные народы "младшими братьями". Они (народы. – Ред.) не имеют равных прав, и (оккупанты. – Ред.) не желают учитывать свободное волеизъявление этих народов – это коренная причина так называемой "денацификации". А по сути – является актом геноцида, которым кремлевский оборотень мстит украинскому народу за нежелание подчиняться ему", – подчеркнул Ахмедов.

Лидер крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев добавил, что сегодня народы живут накануне полного освобождения всех оккупированных территорий Украины и возможно распада империи, которая принесла так много горя всем народам, которые населяли и ныне живут в ней.

"Она (руссийская империя. – Ред.) уничтожала лучших представителей нации нардов, в том числе и России, и превратила эту страну (РФ. – Ред.) в одну из презираемых стран. Все народы, в том числе и Кавказа, должны быть готовы к возможному развитию событий – жизни вне этой империи. Какие будут созданы государства – над этим нужно будет заранее подумать", – подчеркнул Джемилев.

Со своей стороны бывший депутат российского парламента Илья Пономарев уточнил, что на собрании народные депутаты России приняли решение, что Российской Федерации больше не должно быть. По его словам, эта страна, которая себя опозорила, но "все равно на той территории что-то должно быть".

"Она уже получила имя, согласно решениям депутатов – Российская республика. Но это не значит, что она будет создана в тех же границах, в которых существует сейчас. Сейчас задача завершить оккупацию – территории Украины, Грузии, Молдовы и другие территории", – резюмировал Пономарев.

Как сообщал OBOZREVATEL, после событий в Белгородской области руководство России начнет искать "виновных" и их наказывать. Безусловно, полетят головы, однако приведет ли это к какому-либо результату – неизвестно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!