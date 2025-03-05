В Киеве прощаются с защитником Украины Василием Ратушным. Фото и видео

В Киеве в среду, 5 марта, началась церемония прощания с военным, старшим братом общественного активиста и участника Евромайдана Романа Ратушного – Василием. Защитник Украины погиб 27 февраля в результате вражеской атаки.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Вечная память и слава Герою!

Так, в Киеве в 12.00 в Михайловском соборе началась церемония прощания с защитником Украины Василием Ратушным – старшим братом общественного активиста и участника Евромайдана Романа Ратушного.

Провести в последний путь воина пришли родные, близкие, друзья, побратимы и неравнодушные жители столицы.

После завершения церемонии прощания в соборе траурная церемония прошлась по улицам Киева до Майдана Незалежности, где отдать почтить подвиг Василия сможет любой желающий. Стоит добавить, что украинцы ее встречали на коленях.

Воин служил в 414-й отдельной бригаде беспилотных авиационных систем "Птицы Мадяра". Погиб боец от попадания FPV-дрона российских оккупационных войск 27 февраля. Василий вместе со своим братом Романом были активными участниками событий Революции Достоинства. У военного осталась мать – писательница Светлана Поваляева. По ее словам, Герой погиб, прикрыв собой двух собратьев – благодаря Василию они выжили.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате удара дроном-камикадзе погиб военный из Киевской области, младший сержант Амир Ажами. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 27 февраля.

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