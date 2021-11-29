В Киеве прощаются с Александром Омельченко. Фото и видео

В Киеве в понедельник, 29 ноября, началась церемония прощания с бывшим мэром Киева, депутатом Киевсовета Александром Омельченко. Он скончался 25 ноября на 83-м году жизни.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Церемония проходит в Колонном зале КГГА (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Около 10:00 проститься с Александром Омельченко, кроме родных и близких, пришли друзья, политики и нардепы. Люди шли с цветами и траурными венками.

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Мэр Киева Виталий Кличко, выступая на церемонии прощания, отметил роль Александра Омельченка в развитии столицы.

"Сегодня Киев прощается с бывшим мэром столицы, почетным гражданином города Киева, депутатом Киевсовета Александром Омельченко. Человеком, который много лет своей жизни работал для нашего города, менял его. Сан Саныч, как мы его называли, любил Киев. А киевляне – уважали Омельченко. Для меня он был старшим товарищем и во многом наставником. Всегда энергичный и упорный, мудрый и с юмором, с большим интересом к жизни и людям. Таким я буду помнить Сан Саныча. Светлая память", – заявил Кличко.

Кроме того, среди тех, кто пришел провести Александра Омельченко в последний путь был экс-спикер украинского парламента Владимир Рыбак, представители мэрий городов Украины и сотрудники столичных РГА.

Александр Омельченко родился 9 августа 1938 года.

Герой Украины, кандидат технических наук, лауреат Государственной премии в области архитектуры, народный депутат седьмого созыва и депутат Киевсовета четырех созывов, глава партии "Единство".

С 1996 по 2006 год возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию. С 1999 по 2006 год занимал должность Киевского городского головы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший народный депутат и исполняющий обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 годах Ефим Звягильский умер от осложнений коронавируса. Ему было 88 лет.