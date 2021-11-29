В Киеве прощаются с Александром Омельченко. Фото и видео

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Александр Омельченко скончался на 83-м году жизни

В Киеве в понедельник, 29 ноября, началась церемония прощания с бывшим мэром Киева, депутатом Киевсовета Александром Омельченко. Он скончался 25 ноября на 83-м году жизни.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Церемония проходит в Колонном зале КГГА (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В Киеве прощаются с Александром Омельченко.

Около 10:00 проститься с Александром Омельченко, кроме родных и близких, пришли друзья, политики и нардепы. Люди шли с цветами и траурными венками.

Видео дня

Мэр Киева Виталий Кличко, выступая на церемонии прощания, отметил роль Александра Омельченка в развитии столицы.

"Сегодня Киев прощается с бывшим мэром столицы, почетным гражданином города Киева, депутатом Киевсовета Александром Омельченко. Человеком, который много лет своей жизни работал для нашего города, менял его. Сан Саныч, как мы его называли, любил Киев. А киевляне – уважали Омельченко. Для меня он был старшим товарищем и во многом наставником. Всегда энергичный и упорный, мудрый и с юмором, с большим интересом к жизни и людям. Таким я буду помнить Сан Саныча. Светлая память", – заявил Кличко.

Кроме того, среди тех, кто пришел провести Александра Омельченко в последний путь был экс-спикер украинского парламента Владимир Рыбак, представители мэрий городов Украины и сотрудники столичных РГА.

Попрощаться с бывшим мером столицы могут все желающие.

Александр Омельченко родился 9 августа 1938 года.

Церемония прощания с Александром Омельченко.
Церемония проходит в Колонном зале КГГА.
На церемонию прощания пришли обычные киевляне и политики.
Александр Омельченко скончался на 83-м году жизни.
Виталий Кличко пришел попрощаться с Александром Омельченко.

Герой Украины, кандидат технических наук, лауреат Государственной премии в области архитектуры, народный депутат седьмого созыва и депутат Киевсовета четырех созывов, глава партии "Единство".

Церемония прощания с бывшим мэром.
В Киеве прощаются с Александром Омельченко. Фото и видео
Очередь у гроба Александра Омельченко.
Прощание с бывшим мером проходит в здании КГГА.

С 1996 по 2006 год возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию. С 1999 по 2006 год занимал должность Киевского городского головы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший народный депутат и исполняющий обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 годах Ефим Звягильский умер от осложнений коронавируса. Ему было 88 лет.

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