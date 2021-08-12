В Киеве при загадочных обстоятельствах исчезла молодая пара: фото и приметы

В Киеве пропали двое несовершеннолетних – Пивовар Ирина Александровна и Павлюк Денис. Девушка в среду, 11 августа, пошла провожать своего 17-летнего парня, после чего оба перестали выходить на связь.

Информацию о поиске молодых людей, а также их фотографии вечером 12 августа опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный". Уточняется, что Ирина вышла из переулка Межевого, 5 около 16:00.

Денис проживает в городе Днепр. Его приметы: рост около 170 см, телосложение худощавое, волосы светлые и короткие, глаза светлые.

Приметы Ирины: худощавая, около 175 см роста, длинные русые волосы, карие глаза.

Девушка на момент исчезновения была одета в темные брюки и футболку, при себе имела черную сумочку.

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Пропавший парень был одет в длинную серую футболку, серые спортивные штаны, на нем были голубые кроссовки.

Людей, у которых есть информация о возможном месте нахождения несовершеннолетних, попросили обращаться к правоохранителям Подольского УП или звонить на оперативную линию 102.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители оперативно разыскали Богдана Вовка, 2004 года рождения, который вышел из дому и исчез. Якобы он хотел покончить жизнь самоубийством из-за того, что не поступил в университет. Источники нашего издания уточнили, что с молодым человеком все в порядке.