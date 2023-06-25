В Киеве произошла авария в электросети: где нет света

В Киеве в воскресенье, 25 июня, зафиксировали аварийные отключения света. Электроэнергии не было в нескольких улицах Соломенского района столицы.

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Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети". Специалисты уже приступили к ремонтным работам.

Так, утром жители домов на улице Николая Шепелева и проспекте Отрадном Соломенского района столицы пожаловались на отключение света. Со своей стороны в ДТЭК сообщили, что произошла авария.

"Доброе утро! По указанному адресу обнаружено аварийное отключение в сети. Ориентировочные сроки восстановления – до 13:00. Бригада выехала на место проведения работ", – отметили в пресс-службе.

Кроме того, отключение света было зафиксировано в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах.

Пока причины возникновения аварии не известны.

Напомним, в Украине после удорожания электроэнергии с 1 июля до 2,64 грн за кВт*час все еще есть возможность подключить ночной тариф. Это позволит в период с 23 до 7 утра платить за ток 1,32 грн за каждый кВт*час.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в среду, 21 июня, на сетях НЭК "Укрэнерго" возникла аварийная ситуация. В результате только в столице без света осталось 100 тысяч потребителей, были проблемы с водоснабжением и работой общественного электротранспорта.

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