В Киеве и области применили экстренные отключения света, есть проблемы с транспортом: где нет электроэнергии

В Киеве и Киевской области в среду, 21 июня, в сетях НЭК "Укрэнерго" возникла аварийная ситуация. В результате этого только в столице без света осталось 100 тысяч потребителей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Специалисты уже работают над возобновлением поставки электроэнергии.

"В сетях НЭК "Укрэнерго" возникла аварийная ситуация. По Киеву отключены 100 тыс. потребителей. Причина и сроки ликвидации аварийной ситуации уточняется. Следите за следующими сообщениями", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ДТЭК, экстренные отключения происходят в части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов, а также в Бучанском районе Киевской области.

Со своей стороны в пресс-службе КГГА сообщили, что на ряде маршрутов электротранспорта столицы временно задерживается движение из-за отсутствия напряжения контактной сети. Оперативно об изменениях движения и задержке маршрутов троллейбусов и трамваев можно узнать, перейдя по ссылке.

Напомним, в Украине после удорожания электроэнергии с 1 июля до 2,64 грн за кВт*час все еще есть возможность подключить ночной тариф. Это позволит в период с 23 до 7 утра платить за ток 1,32 грн за каждый кВт*час.

Как сообщал OBOZREVATEL, в нескольких районах Киева во вторник, 20 июня, утром исчез свет. По словам энергетиков, в столице произошло обесточивание четырех высоковольтных подстанций.

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