В Киеве произошел масштабный сбой системы оплаты проезда в метро

В четверг, 24 июня, в метрополитене Киева произошел сбой системы оплаты проезда банковскими картами, а также платежными сервисами Google Pay и Apple Pay.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Там призвали пассажиров приобрести разовый qr-билет или пользоваться электронным билетом.

"В метро временно не работает оплата банковской карточкой и сервисами Google Pay и Apple Pay. Пассажиров просят пользоваться электронным билетом или приобрести разовый qr-билет в автоматах по продаже", – рассказали в пресс-службе.

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В 16:50 в пресс-службе КП "Киевский метрополитен" OBOZREVATEL сообщили, что специалисты еще работают над устранением сбоя системы.

В 17:00 технической неисправности устранили. В метрополитене пассажирам, у которых сегодня не прошла оплата, посоветовали предварительно проверить состояние счета, поскольку банки не присылают сообщений при автоматическом возврате средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице может вырасти цена на проезд в подземке. В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" отметили, что стоимость билета сделают оптимальной для всех горожан.