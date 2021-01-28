В центре Киева ФОПы вышли на массовый митинг. Фото и видео

В Киеве в четверг, 28 января, в 9:00 на Майдане Незалежности начался митинг движения "SaveФОП".

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, рядом с участниками акции находятся сотрудники полиции (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Митингующие требуют принятия Верховной Радой Украины законопроектов № 3853-1(2) и 3993, которые направлены на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Кроме того, люди хотят провести свои акции протеста возле Представительства ЕС, Конституционного Суда Украины и посольства США.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что для обеспечения общественной безопасности и порядка на службу в усиленном режиме заступили представители правоохранительных органов, Нацгвардии и кинологи.

"Организаторы мероприятий анонсировали проведение шествия к нескольким учреждений. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения на отдельных улицах в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации и ухудшением погодных условий", – уточнили в полиции.

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