В Киеве прогремел мощный взрыв в недострое, где гуляли парень с девушкой: есть погибший. Фото

Вечером в четверг, 29 июля, в Киеве произошел мощный взрыв в недостроенном здании на территории психиатрической больницы, что на улице Кирилловской в Подольском районе. В ЧП погиб один человек.

Как сообщает "Київ оперативний" в Telegram, взрыв прогремел около 23:10. Он был настолько сильным, что его было слышно в Шевченковском и Соломенском районах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, в заброшенном здании на территории больницы гуляли парень с девушкой. Взрыв произошел, когда она вышла на улицу из недостроя. Парень якобы сам себя подорвал и скончался на месте. Обстоятельства ЧП пока неизвестны. Правоохранители пока никак не комментировали происшествие.

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