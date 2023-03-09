В Киеве продолжают возобновлять теплоснабжение после ракетной атаки 9 марта

Специалисты продолжают возобновлять теплоснабжение потребителям в Киеве после ракетных ударов по критической инфраструктуре 9 марта. Соответствующие коммунальные услуги уже вернули в 300 жилых домов.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В результате обстрела был поврежден энергообъект.

"Киевтеплоэнерго" поэтапно возобновляет теплоснабжение потребителям после ракетных ударов по критической инфраструктуре города. Уже возобновили поставки тепла в 300 жилых домов. Продолжаются работы по переподключению к другим теплоисточникам всех потребителей, оставшихся без тепла. В основном это здания в центре и на левом берегу столицы", – рассказал Кличко.

Мэр Киева уточнил, что процесс возобновления поставок тепла в дома проходит поэтапно с учетом технических особенностей сетей и оборудования.

"Из-за обесточивания котельных КП "Киевтеплоэнeрго" применили экстренные алгоритмы реагирования. Более половины котельных города переключили на альтернативные источники электроснабжения – генераторы", – резюмировал Кличко.

Напомним, страна-террорист РФ в ночь с 8 на 9 марта нанесла очередной удар по Киеву. В результате этого есть попадание в объект инфраструктуры, предварительно, аэробалистической ракетой типа "Кинжал".

После ракетной атаки в столице применили экстренные отключения света. В результате 40% потребителей столицы остались без отопления, а у жителей верхних этажей многоэтажек может быть временно отсутствует водоснабжение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью четверга, 9 марта, российские оккупационные войска устроили массированную атаку на Украину. Сначала захватчики запустили дроны-камикадзе Shahed, после чего в ряде областей сообщали о работе ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!