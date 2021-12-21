В Киеве пробки парализовали движение на дорогах: где не проехать. Карта

В Киеве во вторник, 21 декабря, на дорогах города образовались многочисленные пробки. Проблемы с движением зафиксировали на правом и левом берегу столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд для автомобилей затруднен на всех столичных мостах.

Пробки образовалась на проспектах Романа Шухевича (в направлении правого берега), Броварском (от поселка Быковня в направлении правого берега), Освободителей, Соборности (от Дарницкой площади в направлении правого берега), Николая Бажана (от метро "Харьковская" в направлении Южного моста) и на Бориспольском шоссе (в направлении Киева от поселка Счастливое).

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Тянучки образовались на улицах Братиславской, Миропольской и Петра Радзиня, Харьковском шоссе (в направлении Дарницкой площади), на Русановской набережной (в направлении метро "Левобережная) и Днепровской набережной (в направлении моста Патона).

Проблемы с движением автомобилей есть на участке дороги от Кирилловской церкви и до метро "Дорогожичи" (в обе стороны), на проспектах Победы (от поселка Стоянка и до площади Победы), Леся Курбаса, Голосеевском, Академика Глушкова (от Южного кладбища и до ВДНХ) и Валерия Лобановского. Кроме того, серьезные проблемы с движением есть на дорогах, которые ведут в Киев со стороны Вышгорода (в направлении Минского проспекта и улицы Богатырской).

Пробки повлияли на скорость автомобилей на улицах Вадима Гетьмана (в обе стороны), Борщаговской, Дегтяревской, Юрия Ильенко, Академика Заболотного (в обе стороны), бульваре Тараса Шевченко.

Тянучки образовались на Большой Окружной дороге, Набережном шоссе (от моста Патона в направлении Подола и до Почтовой площади), а также в центре столицы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что столицу в понедельник, 20 декабря, накрыло снегом. Из-за непогоды на дорогах города образовались многочисленные пробки, а гололед и снег спровоцировали десятки аварий.