В Киеве пробки парализовали движение на дорогах: где не проехать. Карта

В Киеве в понедельник, 27 сентября, движение на столичных дорогах парализовали многочисленные пробки. Проблемы с трафиком наблюдаются во всех районах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд затруднен на Южном, Гаванском, Патона, Северном, Дарницком и Метро мостах.

Проблемы с движением зафиксировали на проспектах Романа Шухевича (в сторону правого берега), Владимира Маяковского (в сторону проспекта Шухевича), Степана Бандеры (два ДТП в районе станции городской электрички "Зенит"), Героев Сталинграда (в сторону проспекта Бандеры), Освободителей (в сторону Дарницы), Броварском (в сторону правого берега), Соборности (в сторону моста Патона) и Николая Бажана (от метро "Позняки" и в сторону Южного моста и на другой стороне в сторону Борисполя).

Видео дня

Тянучки образовались на проспектах Победы (ДТП в районе станции метро "Житомирская" - от жилого массива "Чайки"), Воздухофлотском (в сторону проспекта Победы), Академика Глушкова (в сторону ВДНХ), Голосеевском (в сторону Лыбидской), Валерия Лобановского (в сторону Севастопольской площади) и Академика Палладина (ДТП в районе метро "Академгородок").

Пробки повлияли на скорость автомобилей на улицах Братиславской и Миропольской (в сторону метро "Черниговская"), Богатырской (в сторону метро "Почайна"), Скляренко (ДТП) и Кирилловской (два ДТП), Жилянской, Борщаговской (ДТП) и Большой Васильковской.

Проблемы с движением наблюдались в центре столицы, на бульварах Леси Украинки (ДТП в районе станции метро "Печерская"), Тараса Шевченко и Чоколовском, на Набережном, Надднепрянском и Харьковском шоссе, Днепровской набережной, а также Кольцевой (ремонтные работы) и Окружной дорогах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на улице Вышгородской во время движения загорелся автомобиль SEAT.